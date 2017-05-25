TONIGHT KRAVER, GOLDMAN AND SIDDIQUI–THREE FOR THE COMMON COUNCIL ON PEOPLE TO BE HEARD 8 PM–FIOS CH. 45, ALTICE CABLEVISION CH.76

TONIGHT ON PEOPLE TO BE HEARD
“THE COUNTY’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM”
AT 8, CH. 45 AND CH. 76
YOU’VE GOT
MICHAEL KRAVER ALAN GOLDMAN SAAD SIDDIQUI
Challengers to White Plains Common Council Democrat Incumbents
on
WHY THEY’RE RUNNING
FAILURES OF THE PRESENT COMMON COUNCIL
WHY THE DOWNTOWN COMMERCIAL DISTRICT SUFFERS
REPOSITIONING THE CITY TO ATTRACT TENANTS AND HOMEBUYERS
WHY THEY THINK THE COMMON COUNCIL IS OUT OF TOUCH
PARKING SOLUTIONS
AND MORE
INTERVIEWED BY JOHN BAILEY AND JIM BENEROFE
and simulcast on the internet
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