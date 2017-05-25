TONIGHT KRAVER, GOLDMAN AND SIDDIQUI–THREE FOR THE COMMON COUNCIL ON PEOPLE TO BE HEARD 8 PM–FIOS CH. 45, ALTICE CABLEVISION CH.76

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TONIGHT ON PEOPLE TO BE HEARD

“THE COUNTY’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM”

AT  8, CH. 45 AND CH. 76

 YOU’VE GOT

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MICHAEL KRAVER     ALAN GOLDMAN    SAAD SIDDIQUI

Challengers to White Plains Common Council Democrat Incumbents

on

WHY THEY’RE RUNNING

FAILURES OF THE PRESENT COMMON COUNCIL

WHY THE DOWNTOWN COMMERCIAL DISTRICT SUFFERS

REPOSITIONING THE CITY TO ATTRACT TENANTS AND HOMEBUYERS

WHY THEY THINK THE COMMON COUNCIL IS OUT OF TOUCH

PARKING SOLUTIONS

AND MORE

INTERVIEWED BY JOHN BAILEY AND JIM BENEROFE

and simulcast on the internet 

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