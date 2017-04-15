SEE THIS WEEK’S EDITION OF WHITE PLAINS WEEK ON THE INTERNET NOW.

WHITE PLAINS WEEK
THE FRIDAY APRIL 13 SHOW has been posted WORLDWIDE
RKOTower
The YouTube link….
 
 
The whiteplainsweek.com link….
 
OR SEE  PETER KATZ, JOHN BAILEY AND JIM BENEROFE
MONDAY AT 7 ON ALTICE CABLEVISION CH. 76
Or
VERIZON FIOS CH. 45 COUNTYWIDE
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THIS WEEK
EXCLUSIVE CLIP OF FASNY REACTION TO THE PUBLIC HEARING FROM TRUSTEE JOHN BOTTI
4-BOTTI
13-milagros fundraising
COUNCILWOMAN LECUONA CONTINUES HER FUNDRAISING FOR PRIMARY RUN AGAINST THE MAYOR
2-TAPZEETWO YEARS AGO
TAPPAN ZEE BRIDGE TWO YEARS AGO — UPDATED SEE
WHITE PLAINS WEEK
EXCLUSIVE FLYOVER OF THE NEW TAPPAN ZEE BRIDGE TODAY!
PLUS THE EXCLUSIVE PETER KATZ FEATURE
8-TRUMP THE PRESIDENT

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