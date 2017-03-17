WHITE PLAINS WEEK-THE MARCH 17 PROGRAM ON THE INTERNET WORLDWIDE NOW

 

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wpweek for 3-17 has been posted — the youtube link is
 
 
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OR HAVE COFFEE WITH WHITE PLAINS WEEK
SATURDAY, SUNDAY 8:30 AM ON ALTICE CABLEVISION CH. 76
OR VERIZON FIOS CH. 45

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THE  VOICE OF AMERICA, WHITE PLAINS,NEW YORK USA AND THE FREE WORLD FOR 16 YEARS EVERY WEEK ON WHITE PLAINS TV

WHITE PLAINS WEEK

THE MARCH 17 SHOW

ON

SNOWMAGEDEN

 

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THE FASNY 5-2 SLAPDOWN–RIDGEWAY

ENVIRONMENTALLY SENSITIVE FOREVER

EXCLUSIVE VIDEO OF THE “NO’S” AND THE SURPRISE “YES’s’

AND

THE EXCLUSIVE PETER KATZ TRUMP THE PRESIDENT REPORT

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AND THE COUNTY AIRPORT PLAN

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