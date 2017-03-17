WHITE PLAINS WEEK-THE MARCH 17 PROGRAM ON THE INTERNET WORLDWIDE NOW

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SATURDAY, SUNDAY 8:30 AM ON ALTICE CABLEVISION CH. 76
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WHITE PLAINS WEEK
THE MARCH 17 SHOW
ON
SNOWMAGEDEN
THE FASNY 5-2 SLAPDOWN–RIDGEWAY
ENVIRONMENTALLY SENSITIVE FOREVER
EXCLUSIVE VIDEO OF THE “NO’S” AND THE SURPRISE “YES’s’
AND
THE EXCLUSIVE PETER KATZ TRUMP THE PRESIDENT REPORT
AND THE COUNTY AIRPORT PLAN