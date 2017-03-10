WHITE PLAINS TAXI DRIVERS DISCUSS PRIVATE UNLICENSED CAB IMPACT ON WHITE PLAINS MEDALLIONED TAXIS NOW ON THE INTERNET

ON PEOPLE TO BE HEARD
WESTCHESTER’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM
JOHN BAILEY INTERVIEWS
MARIO ALFONSO
PRESIDENT, WHITE PLAINS TAXI ASSOCIATION
AND
BOB SANCHEZ
FORMER WHITE PLAINS FLEET OWNER
TALKING ABOUT THE NEW YORK LEGISLATURE EFFORT TO LEGALIZE INDEPENDENT GIANT CAB COMPANIES THROUGHOUT NEW YORK STATE AND THE EFFECT THOSE COMPANIES ARE HAVING NOW ON WHITE PLAINS TAXI OWNERS.
PLUS, THE NEW FARE METERS, HOW ARE THEY WORKING OUT? POLICE STARTER SYSTEM, HOW ARE THEY DOING?
SEE THE PROGRAM NOW ON THE INTERNET
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