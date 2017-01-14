WHITE PLAINS WEEK THE FRIDAYTHE 13TH SHOW ON INTERNET, YOUTUBE NOW

WHITE PLAINS WEEK–THE FRIDAY THE 13TH SHOW
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JOHN BAILEY, PETER KATZ
ON
THE COUNTY LEGISLATURE VOTE TO BAN GUN SHOWS FROM COUNTY PROPERTY EXCLUSIVE VIDEO ON THE VOTE DEMONSTRATION
THE FALSE “COMPROMISE” THE COUNTY LEGISLATURE IS CONSIDERING INSTEAD OF THE OUTRIGHT GUN SHOW BAN
THE FIRST ELECTRIC SHOCK — CUOMO TO CLOSE INDIAN POINT
COUNTY EXECUTIVE PROTESTS TAX IMPACTS ON CORTLANDT AS A RESULT
THE SECOND ELECTRIC SHOCK — CONED SOLUTIONS IS SOLD TO ELECTRIC RETAIL GIANT–EXELON — WE ARE TOLD ABOUT IT 6 MONTHS LATER.
PLUS THE SHOCKS KEEP ON COMING IN THE WHITE PLAINS WEEK
EXCLUSIVE FEATURE “TRUMP IN TRANSITION”
THE SCHOOL BOARD HIRES A NEW CURRICULUM SUPERINTENDENT FROM TARRYTOWN