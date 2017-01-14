WHITE PLAINS WEEK THE FRIDAYTHE 13TH SHOW ON INTERNET, YOUTUBE NOW

 

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THE NEWS THAT UNFORTUNATELY IS NOT FAKE– PETER KATZ, JOHN BAILEY, JIM BENEROFE REPORTING THE NEWS YOU MUST KNOW IN ITS 16TH YEAR ON THE AIR

WHITE PLAINS WEEK–THE FRIDAY THE 13TH SHOW

ON YOUTUBE NOW AT

https://youtu.be/iXh0iqGNz1E

ON  WHITE PLAINS WEEK WEBSITE AT

http://www.whiteplainsweek.com

JOHN BAILEY, PETER KATZ

ON

THE COUNTY LEGISLATURE VOTE TO BAN GUN SHOWS FROM COUNTY PROPERTY EXCLUSIVE VIDEO ON THE VOTE DEMONSTRATION

 THE  FALSE “COMPROMISE”  THE COUNTY LEGISLATURE IS CONSIDERING INSTEAD OF THE OUTRIGHT GUN SHOW BAN

THE FIRST ELECTRIC SHOCK — CUOMO TO CLOSE INDIAN POINT

COUNTY EXECUTIVE PROTESTS TAX IMPACTS ON CORTLANDT AS A RESULT

THE SECOND ELECTRIC SHOCK — CONED SOLUTIONS IS SOLD TO ELECTRIC RETAIL GIANT–EXELON — WE ARE TOLD ABOUT IT 6 MONTHS LATER.

PLUS THE SHOCKS KEEP ON COMING IN THE WHITE PLAINS WEEK

EXCLUSIVE FEATURE “TRUMP IN TRANSITION”

THE SCHOOL BOARD HIRES A NEW CURRICULUM SUPERINTENDENT FROM TARRYTOWN

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