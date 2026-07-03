JULY 3– WHITE PLAINS WEEK SPECIAL TONIGHT AT 7:30 THE JULY 3 REPORT: HUNGER IN WESTCHESTER COUNTY TODAY

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7:30 EDT TONIGHT 

ON OPTIMUM CH 76, FIOS CH 45 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

 

 

KRISTINE BOROK

NEW PRESIDENT AND CEO OF FEEDING WESTCHESTER

 

THE STATE OF HUNGER IN WESTCHESTER COUNTY TODAY

THE TEAM EFFORT TO FEED 40% OF THE WESTCHESTER COUNTY POPULATION  HUNGRY EVERY DAY

THE NEED FOR MORE SUPPORT FOR FOOD SUPPLIES

ACCURACY OF FOOD HUNGER COUNTS

HOW YOU CAN ENROLL IN HUNGER SUPPORT FOR YOUR FAMILY

THE FEEDING WESTCHESTER EFFORT TO ENLIST MORE ORGANIZATIONS WESTCHESTER COUNTY HUNGER RELIEF

CAN HUNGER IN WESTCHESTER BE ELIMINATED? HER ANSWER WILL SURPRISE YOU

WHY 40% OF THE POPULATION OF THE COUNTRY’S RICHEST COUNTY IS STILL HUNGRY

HOW ORGANIZATIONS, BUSINESSES AND COMMUNITY GROUPS CAN HELP

THE MOST IMPORTANT INTERVIEW OF THE YEAR!

HUNGER TODAY!

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