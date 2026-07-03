JULY 3– WHITE PLAINS WEEK SPECIAL TONIGHT AT 7:30 THE JULY 3 REPORT: HUNGER IN WESTCHESTER COUNTY TODAY

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7:30 EDT TONIGHT
ON OPTIMUM CH 76, FIOS CH 45 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG
KRISTINE BOROK
NEW PRESIDENT AND CEO OF FEEDING WESTCHESTER
THE STATE OF HUNGER IN WESTCHESTER COUNTY TODAY
THE TEAM EFFORT TO FEED 40% OF THE WESTCHESTER COUNTY POPULATION HUNGRY EVERY DAY
THE NEED FOR MORE SUPPORT FOR FOOD SUPPLIES
ACCURACY OF FOOD HUNGER COUNTS
HOW YOU CAN ENROLL IN HUNGER SUPPORT FOR YOUR FAMILY
THE FEEDING WESTCHESTER EFFORT TO ENLIST MORE ORGANIZATIONS WESTCHESTER COUNTY HUNGER RELIEF
CAN HUNGER IN WESTCHESTER BE ELIMINATED? HER ANSWER WILL SURPRISE YOU
WHY 40% OF THE POPULATION OF THE COUNTRY’S RICHEST COUNTY IS STILL HUNGRY
HOW ORGANIZATIONS, BUSINESSES AND COMMUNITY GROUPS CAN HELP
THE MOST IMPORTANT INTERVIEW OF THE YEAR!
HUNGER TODAY!