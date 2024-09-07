WHITE PLAINS WEEK–THE SEPT 6 REPORT–SEE IT MONDAY AT 7 ON FIOS CH 45, WPOPTIMUM CH 76

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THE WHITE PLAINS URBAN RENEWAL MOVE TO EMINENT DOMAIN PROPERTIES AGAIN ON EAST POST ROAD
A LOOK BACK AT THE LAST ATTEMPT BY THE CITY TO ACQUIRE PROPERTIES 8 YEARS AGO
THE NEW PROPOSAL
HEAD OF FREELANCERS UNION ON THE NEW LAW THAT GIVES FREELANCERS DIRECT ACCESS TO ATTORNEY GENERAL WHO WILL TELL CLIENTS WITHOLDING PAY TO PAY IN 30 DAYS AND DOUBLE THE PAYMENT SEE THE COMPLETE INTERVIEW AT WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG
EUGENE DEBS THE LABOR CRUSADER, TEDDY ROOSEVELT THE TRUST BUSTER AND GROVER CLEVELAND’S ROLE IN ESTABLISHING LABOR DAY AFTER THE PULLMAN STRIKE MASSACRE BY FEDERAL TROOPS
THE COVID SURGE IN THE MED-HUDSON REGION CASES DECLINE FOR THIRD STRAIT WEEK, HOSPITALIZATIONS GROWING, DISEASE NOT CAUSING AS MUCH ILLNESS. MORE CASES THAN A YEAR AGO IN AUGUST
LIBERTY PARK 9-11 REMEMBRANCE SEPTEMBER 11.
JOHN BAILEY AND THE NEWS
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