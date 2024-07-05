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JOHN BAILEY AND THE NYISO EFFECT ON THE COST OF GREEN ENERGY AHEAD
DR. JOSEPH RICCA ON THE NEW TECH-VOCATIONAL PROJECT STARTING IN SEPTEMBER
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MAYOR ROACH ANNOUNCES LAUNCH OF PEDESTRIAN SAFETY ENFORCEMENT IN LIGHT OF 4 PEDESTRIAN ACCIDENTS IN MONTH
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