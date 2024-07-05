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SHOCK COURT– JUDGE BAILEY ON THE ROBERTS DECISION

COUNCILMAN JOHN MARTIN ON CITY TEAMSTERS SETTLEMENT

COUNCILWOMAN JENNIFER PUJA ON CITY SUSTAINABLE WESTCHESTER RENEWAL

 

JOHN BAILEY AND THE NYISO EFFECT ON THE COST OF GREEN ENERGY AHEAD

DR. JOSEPH RICCA ON THE NEW TECH-VOCATIONAL PROJECT STARTING IN SEPTEMBER

HOW SAFE IS THAT “APPROVED”HUDSON RIVER  DIRTY WATER? INTESTINAL BACTERIA CAN MAKE YOU SICK

AIR CONDITIONING EFFECT ON YOUR CON ED BILL!

78% INCREASE IN A MONTH AT 78 DEGREES AC MONITORED TEMPERATURE

ONLY YOU CAN PREVENT HEATWAVE HEARTBREAK

COVID SURGING IN WESTCHESTER, NYC, NASSAU WASTEWATER SHOWING HIGH PERCENTAGES OF COVID BACTERIA

MAYOR ROACH ANNOUNCES LAUNCH OF PEDESTRIAN SAFETY ENFORCEMENT IN LIGHT OF 4 PEDESTRIAN ACCIDENTS IN MONTH

 

SPECIAL GUEST: UNCLE SAM WANTS YOU AGAIN.

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK

FOR 23 YEARS THE ANCHOR OF WHITE PLAINS

 

 

 

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