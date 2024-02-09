WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 EST THE FEB 9 REPORT ON THE ONEWHITEPLAINS OPENING HEARING ON WPTV OPTIMUM CH 76 AND FIOS A CH 45 IN WESTCHESTER AND www.wpcommunitymedia.org

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JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK ON
WHITE PLAINS WEEK FOR 23 YEARS
THE WHITE PLAINS NEWS MAN
TONIGHT:
ONEWHITEPLAINS COMPREHENSIVE PLAN HEARING WITH WITH COMPREHENSIVE ANALYSIS AND VIDEO CLIPS THAT YOU NEED TO HEAR
GEORGE LATIMER SIGNS BILL FOR $5.7 MILLION AFFORDABLE HOUSING PROJECTS–NEED MORE TO COME A LOT MORE
COVID DOWN BUT WITH US GOING INTO FEBRUARY SOCIALS. NATIONAL EPIDEMIOLOGIST WARMS OF EMERGENCY ROOM OVERLOAD NATIONWIDE. BAILEY IS ON IT!
STATE SENATOR SHELLEY MAYER ANNOUNCES $10 MILLION FOR WHITE PLAINS NEW YORK USA
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