WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 EST THE FEB 9 REPORT ON THE ONEWHITEPLAINS OPENING HEARING ON WPTV OPTIMUM CH 76 AND FIOS A CH 45 IN WESTCHESTER AND www.wpcommunitymedia.org

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JOHN BAILEY AND THE NEWS

THIS WEEK EVERY WEEK ON

WHITE PLAINS WEEK FOR 23 YEARS

THE WHITE PLAINS NEWS MAN

TONIGHT:

ONEWHITEPLAINS COMPREHENSIVE PLAN HEARING WITH WITH COMPREHENSIVE ANALYSIS AND VIDEO CLIPS THAT YOU NEED TO HEAR

GEORGE LATIMER SIGNS BILL FOR $5.7 MILLION AFFORDABLE HOUSING PROJECTS–NEED MORE TO COME A LOT MORE

COVID DOWN BUT WITH US GOING INTO FEBRUARY SOCIALS. NATIONAL EPIDEMIOLOGIST WARMS OF EMERGENCY ROOM OVERLOAD NATIONWIDE. BAILEY IS ON IT!

STATE SENATOR SHELLEY MAYER ANNOUNCES $10 MILLION  FOR WHITE PLAINS NEW YORK USA

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