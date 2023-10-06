WHITE PLAINS WEEK TONIGHT AT 7:30, SATURDAY 8:30 AM THE OCT 6 REPORT ON CH 45 FIOS COUNTYWIDE, CH76 WPTV OPTIMUM AND www.wpcommunitymedia.org

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COVID CASES IN COUNTY DOWN  42% AFTER 14  INCREASING WEEKS 

BEYOND PLASTICS WEBINAR EXPOSED THE PLASTIC PLAGUE OF ENDOCRINE-INTERRUPTERS CHEMICALS. DR. PETER MEYERS OF ENVIRONMENTAL HEALTH NETWORK EXPLAINS IN KEY VIDEO

STATE SENATOR PETER HARCKHAM SPONSORS NY PLASTIC PACKAGING LAW THAT WOULD MAKE PLASTIC PACKAGING HAVE TO RECYCLABLE IN 12 YEARS

AFTER CITIZENS COMPLAIN, COUNCIL REVISES BAN ON COMBUSTION-FUELED LEAF BLOWERS ALLOWING THE USE OF THE PREVIOUS BANNED IN WHITE PLAINS BLOWERS IN FALL.

 

CAITLIN RIVERS DEBUTS  ON WPCNR “THIS WEEK IN OUTBREAKS–THE NORTHEAST” 

FREE ANTIGEN TESTS  FROM WASHINGTON ARE GOING OUT ACROSS AMERICA ORDER YOURS FREE

 KEEP LOWERING COVID INFECTIONS BY MAKING SURE YOU ARE NOT POSITIVE

JOHN BAILEY AND THE NEWS THAT AFFECTS YOU MR. AND MRS  AND MS. WHITE PLAINS 

REPORTING EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK FOR 22 YEARS

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