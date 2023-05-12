WHITE PLAINS WEEK TONIGHT “ALBANY’S $5 BILLION DOLLAR BUNGLE” “ALBANY CAN’T COUNT.” “YOUR MONEY OR THEIRS?”” 7:30 PM EDT ON FIOS CH 45 COUNTYWIDE, WHITE PLAINS OPTIMUM CH 76 & WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE PRESIDENT COMES TO VALHALLA 

SUPERINTENDENT OF SCHOOLS ON THE 2023-24 $256.6 MILLION BUDGET

COVID DATA DISAPPEARING AS PANDEMIC EMERGENCY ENDS

BUDGET BLUES FROM ALBANY AND WE PAY THE PRICE. CSEA CONTRACT SIGNED

COUNTY EXEC CONFIRMS ALBANY TAKES AWAY $30 MILLION IN MEDICAID FUNDS. GEORGE LATIMER EXPLAINS THE ALBANY SURPRISE..BUT BUT BUT THAT’S THE TIP OF THE RED ICEBERG.

PROFESSOR STEPHEN ROLANDI, ALBANY BUDGET OBSERVER REVEALS SHOCKING STATE DEFICIT NEXT THREE YEARS: $5 BILLION  SHORT!

THE  GUNDEMIC: GUN DEATHS GROW AS PERMISSIVE GUN LAWS TAKE AFFECT

STEPINAC CELEBRATES 75TH ANNIVERSARY. BICYCLE SUNDAYS BACK 

WE’RE RIDIN ON THE RAILROAD AGAIN 200,000 A DAY ON METRO NORTH AND LIRR

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JOHN BAILEY AND THE NEWS

THIS WEEK EVERY WEEK 

ON WHITE PLAINS WEEK SINCE 2001 A.D.

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