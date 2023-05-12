Hits: 18
THE PRESIDENT COMES TO VALHALLA
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS ON THE 2023-24 $256.6 MILLION BUDGET
COVID DATA DISAPPEARING AS PANDEMIC EMERGENCY ENDS
BUDGET BLUES FROM ALBANY AND WE PAY THE PRICE. CSEA CONTRACT SIGNED
COUNTY EXEC CONFIRMS ALBANY TAKES AWAY $30 MILLION IN MEDICAID FUNDS. GEORGE LATIMER EXPLAINS THE ALBANY SURPRISE..BUT BUT BUT THAT’S THE TIP OF THE RED ICEBERG.
PROFESSOR STEPHEN ROLANDI, ALBANY BUDGET OBSERVER REVEALS SHOCKING STATE DEFICIT NEXT THREE YEARS: $5 BILLION SHORT!
THE GUNDEMIC: GUN DEATHS GROW AS PERMISSIVE GUN LAWS TAKE AFFECT
STEPINAC CELEBRATES 75TH ANNIVERSARY. BICYCLE SUNDAYS BACK
WE’RE RIDIN ON THE RAILROAD AGAIN 200,000 A DAY ON METRO NORTH AND LIRR
\
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK
ON WHITE PLAINS WEEK SINCE 2001 A.D.