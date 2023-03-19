DIAMONDS IN THE ROUGH — PHOTOGRAPHS OF THE WEEKEND

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BALL IS BACK! The White Plains Varsity Softball team practicing for the first time outside Friday. The arms were firing rocket throws to first. The outfielders were ranging into the gaps on the run. Nothing like seeing a soaring blast backended on the line, a smash handled in the hole and bangout to first. Nothing gets the heart beat faster than ball up close. The Varsity working out outside arrived with the Robins this week.
METRO NORTH ROLLING UP THE HUDSON RIVER LINE PEEKSKILL NY THE BEST PLACE TO TRAIN WATCH–FREIGHTS, AMTRACKING, STILL ROLLING AND NO CANCELLATIONS.
AMTRACK’S MONTREALER ROLLING ROCKING THE HIGH IRON NONSTOP WITH THE BEST WHISTLE IN RAILROADING HIGH BALLING TO GRAND CENTRAL TERMINAL CROSSROADS OF THE WORLD SATURDAY.

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