TONIGHT AT 8 PRESIDENTS WEEK SPECIAL ON PEOPLE TO BE HEARD FIOS CH 45 & WHITE PLAINS OPTIMUM CH 76: PRESIDENT GEORGE WASHINGTON AND PATSY MARTHA WASHINGTON ON “PEOPLE TO BE HEARD”

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PRESIDENT GEORGE WASHINGTON (MICHAEL GRILLO) REMINISCES WITH PATSY MARTHA WASHINGTON AT PURDY HOUSE SUNDAY

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