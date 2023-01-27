WHITE PLAINS WEEK BREAKING NEWS TONIGHT AT 7:30 PM THE JANUARY 27 REPORT on FIOS CH 45 COUNTYWIDE, WHITE PLAINS OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

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SNOWBIRD REPORT STAY WHERE YOU ARE: JANUARY QUITE CONTRARY
EXCLUSIVE: WESTCHESTER HOSPITALS SEEING 1,292 ADMISSIONS TESTING POSITIVE AFTER THEY ARE OFFICIALLY ADMITTED IN 3 WEEKS.
FENTANYL FACTS
HOSPITALS REELING WITH ADMITTED PATIENTS TESTING POSITIVE FOR COVID AFTER BEING ADMITTED.
JOHN BAILEY AND THE NEWS

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