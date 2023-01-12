TONIGHT AT 8 FROM FIELD OF DREAMS AL LANG FIELD IN ST. PETERSBURGH FLORIDA, ON WPTV PEOPLE TO BE HEARD: “BEYOND THE GAME” JOHN VORPERIAN AND THE LEGENDARY “BULL” ALLEN PREVIEWING 2023 BASEBALL: METS, BOMBERS, RULES, STRATEGIES, MANAGERS, CONTENDAS, WHAT TO EXPECT– WARNING 6 WEEKS UNTIL PITCHERS AND CATCHERS REPORT. THE HOT STOVE LEAGUE IS NOW OFFICIALLY OPEN! TONIGHT ON FIOS CH.45 COUNTYWIDE, WPTV OPTIMUM CH 76 AND ANYTIME ON www.wpcommunitymedia.org

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“BULL” ALLEN AND JOHN VORPERIAN, HOST OF WPTV’S “BEYOND THE GAME” PREVIEW THE 2023 BASEBALL SEASON IT’S A BRAND NEW BALL GAME! TONIGHT THE HOT STOVE LEAGUE OPENING NIGHT!

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