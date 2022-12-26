GOVERNOR HOCHUL NEWS CONFERENCE ON THE UPSTATE BLIZZARD AFTERMATH DELIVERED SUNDAY–ANOTHER UPDATE EXPECTED TODAY

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CLICK WHITE > ARROW ON LEFT TO START GOVERNOR HOCHUL’S BRIEFING OF NOON CHRISTMAS DAY, EXPLAINING THE SWEEP OF BLIZZARD DAMAGE TO THOUSANDS, TO ROADS, HOMES, POWER PLANTS AND HOW CREWS ARE STILL WORKING AROUND THE CLOCK TO RESCUE, RESTORE, AND CLEAR ROADS UPSTATE.

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