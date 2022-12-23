WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 P.M. THE DEC 23 REPORT COUNTYWIDE ON FIOS CH. 45, OPTIMUM WHITE PLAINS CH 76 OR www.wpcommunitymedia.org

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PLANNING BOARD MEETS TO QUESTION FARRELL BUILDING COMPANY ON THE 100 HOME FARRELL ESTATES. VIDEO OF WHAT IS ON THE BOARD’S MINDS
REALITY ON COVID BY THE NUMBERS BASED ON AVERAGE DAILY NEW INFECTIONS AT THE COUNTIES THAT ARE OUT OF CONTROL ON COVID CONTAINMENT. AND THESE NUMBERS ARE ONLY NUMBERS THAT ARE LAB-VERIFIED!
GALLERIA CLOSING COULD DERAIL WHITE PLAINS SALES TAX RECORD YEAR.
Meanwhile back at The Hole In the Ground? No plan for that either? What’s doing?
WHAT THE COVID NUMBERS ARE REALLY DOING IN WESTCHESTER COUNTY
ON THE SET OF “WE ARE WHITE PLAINS” A NEW VISUAL EXPERIENCE COMING TO THE HALLS OF WHITE PLAINS HIGH SCHOOL IN MARCH. INTERVIEW WITH JOE BUTLER, SUE SPIEGEL, MARLA FELTON AND PHOTOGRAPHER BEYETE’ ROSS SMITH
JOHN BAILEY AND THE NEWS

THIS WEEK EVERY WEEK ON

WHITE PLAINS WEEK

FOR 21 YEARS FIRST SHOW JANUARY 2001

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