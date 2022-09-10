SATURDAY NIGHT AT 7: “PEOPLE TO BE HEARD” PROFESSOR STEPHEN ROLANDI ANALYZES THE NEW YORK PRIMARY RESULTS AND PREVIEWS THE NOVEMBER 8 ELECTIONS IN WESTCHESTER COUNTY ON FIOS CH 45 AND WP OPTIMUM CH 76 AND ANYTIME ON THE WEB AT WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG WITH PROFESSOR STEPHEN J. ROLANDI OF JOHN JAY SCHOOL OF JUSTICE & PACE UNIVERSITY, SUCCESSFUL ANALYST OF NY STATE POLITICS & ELECTION PATTERNS

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PROFESSOR STEPHEN J. ROLANDI IS INTERVIEWED BY JOHN F. BAILEY ON THE WESTCHESTER PRIMARY RESULTS, WHAT THEY MEAN, AND HE PREVIEWS THE NOVEMBER 8 NY STATE ELECTIONS AND WHAT’S AHEAD. TO SEE THE PROGRAM go to www.wpcommunitymedia.org and select “PEOPLE TO BE HEARD” ON THE VIDEO WALL.

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