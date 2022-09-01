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Home→TONIGHT AT 8 ON “PEOPLE TO BE HEARD” : JOHN BAILEY’S “BACK TO SCHOOL REPORT INTERVIEW WHITE PLAINS SUPERINTENDENT OF SCHOOLS, DR. JOSEPH RICCA ON FIOS CH. 45 AND OPTIMUM WHITE PLAINS CH. 76 AND www.wpcommunitymedia.org
TONIGHT AT 8 ON “PEOPLE TO BE HEARD” : JOHN BAILEY’S “BACK TO SCHOOL REPORT INTERVIEW WHITE PLAINS SUPERINTENDENT OF SCHOOLS, DR. JOSEPH RICCA ON FIOS CH. 45 AND OPTIMUM WHITE PLAINS CH. 76 AND www.wpcommunitymedia.org