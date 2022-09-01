TONIGHT AT 8 ON “PEOPLE TO BE HEARD” : JOHN BAILEY’S “BACK TO SCHOOL REPORT INTERVIEW WHITE PLAINS SUPERINTENDENT OF SCHOOLS, DR. JOSEPH RICCA ON FIOS CH. 45 AND OPTIMUM WHITE PLAINS CH. 76 AND www.wpcommunitymedia.org

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JOHN BAILEY INTERVIEWS THE SUPERINTENDENT ON THE STATE OF SCHOOLS COMING BACK NEXT TUESDAY

SECURITY, COVID VACCINATION POLICY,

NEW COVID TESTING PROCEDURES,

THE NEW EAST HOUSE AT THE HIGH SCHOOL, THE NEW CONSTRUCTION MANDATE,

WHAT LAST YEAR’S COVID YEAR TAUGHT THE SCHOOL DISTRICT,

HOW STUDENTS WHO ARE BEHIND WILL CATCH UP,

WHAT WESTCHESTER SCHOOL DISTRICTS ARE DOING

WHAT HAPPENS IF COVID STARTS TO SPREAD UNDER NEW RELAXED RULES, BULLYING, VIOLENCE IN THE SCHOOLS

HIS MESSAGE TO PARENTS AND STUDENTS TO START THE SCHOOL YEAR

TONIGHT

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