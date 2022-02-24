TONIGHT AT 8 GEORGE “PEOPLE TO BE HEARD:” LATIMER, D.A. MIMI ROCAH, DEPUTY COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY TERRANCE RAYNOR, MICHAEL ORTH COMMISSIONER OF MENTAL HEALTH COMMISSIONER OF HEALTH SHERLITA AMLER ON THE WESTCHESTER ALL HANDS ON DECK CRACKDOWN ON FENTANYL OPIOIDS ILLEGAL DISTRIBUTION AND OVERDOSES AND SPREAD ON “PEOPLE TO BE HEARD” CH 45 FIOS COUNTYWIDE AND CH 76 OPTIMUM IN WHITE PLAINS: A REBROADCAST OF THE GEORGE LATIMER FENTANYL-OPIOID NEWS CONFERENCE. “A PROGRAM THAT MUST BE HEAR” FOR PARENTS, DOCTORS, YOUTHS EDUCATORS

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Westchester County officials on February 17– announcing aggressive enforcement of interdicting opioid -fentanyl illegal distribution; introducing new narcon distribution strategies and fentanyl detection technology and reinforcing the danger of fentanyl in perscriptions. See the complete news conference 30 minutes. Also available on www.wpcommunitymedia.org

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