In 2018: 1.1 Million Pages Viewed. 117,063 Unique Visitors Make 29,700 Visits a Month. 321 Visits a Day. 2,028,191 Hits NoBots, The White Plains Daily News Service Since 2000 A.D. John F. Bailey, Editor (914) 997-1607 wpcnr@aol.com Cell: 914-673-4054. News Politics Personalities Neighborhoods Schools Finance Real Estate Commentary Reviews Policy Correspondence Poetry Philosophy Photojournalism Arts. TV: White Plains Week 7:30 FRI, 7 MON & People to Be Heard 8PM THURS, 7 PM SAT on FIOS CH 45, ALTICE CH 76 "Fighting for Truth, Justice and the American Way. EXTRA! EXTRA! READ ALL ABOUT IT!
Home→TONIGHT AT 8 GEORGE “PEOPLE TO BE HEARD:” LATIMER, D.A. MIMI ROCAH, DEPUTY COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY TERRANCE RAYNOR, MICHAEL ORTH COMMISSIONER OF MENTAL HEALTH COMMISSIONER OF HEALTH SHERLITA AMLER ON THE WESTCHESTER ALL HANDS ON DECK CRACKDOWN ON FENTANYL OPIOIDS ILLEGAL DISTRIBUTION AND OVERDOSES AND SPREAD ON “PEOPLE TO BE HEARD” CH 45 FIOS COUNTYWIDE AND CH 76 OPTIMUM IN WHITE PLAINS: A REBROADCAST OF THE GEORGE LATIMER FENTANYL-OPIOID NEWS CONFERENCE. “A PROGRAM THAT MUST BE HEAR” FOR PARENTS, DOCTORS, YOUTHS EDUCATORS
TONIGHT AT 8 GEORGE “PEOPLE TO BE HEARD:” LATIMER, D.A. MIMI ROCAH, DEPUTY COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY TERRANCE RAYNOR, MICHAEL ORTH COMMISSIONER OF MENTAL HEALTH COMMISSIONER OF HEALTH SHERLITA AMLER ON THE WESTCHESTER ALL HANDS ON DECK CRACKDOWN ON FENTANYL OPIOIDS ILLEGAL DISTRIBUTION AND OVERDOSES AND SPREAD ON “PEOPLE TO BE HEARD” CH 45 FIOS COUNTYWIDE AND CH 76 OPTIMUM IN WHITE PLAINS: A REBROADCAST OF THE GEORGE LATIMER FENTANYL-OPIOID NEWS CONFERENCE. “A PROGRAM THAT MUST BE HEAR” FOR PARENTS, DOCTORS, YOUTHS EDUCATORS