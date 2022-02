Con Ed NYSEG will Allow customers hit with soaring electric bills to “stretch out” payments they tell County Legislators

Hits: 14

WPCNR County Clarion Ledger. From County Legislator Catherine Parker. February 17, 2022:

With surging energy costs walloping rate payers this winter, Legislators met with local utilities Tuesday to seek answers and find solutions for local residents and businesses.

On Tuesday, the Board of Legislators’ Committee on Energy, Environment and Climate grilled representatives of Con Edison and New York State Electric and Gas (NYSEG) about their customer service response to spiking natural gas prices that have left many ratepayers gasping at unexpectedly large bills.

The stories we are hearing are gut-wrenching — seniors on fixed budgets, young families or lower income families for whom every penny counts, hit with enormous bills. Some of the worst stories involve customers using auto pay, who found their bank accounts overdrawn.

It is incumbent on the utilities, which have statutory monopolies for the delivery of power, to do more to better inform customers of looming increases, and to help customers in need such as:

using paid advertising and other means of warning customers

expanding consumer enrollment in level billing programs

doing more to protect against energy price volatility in an era of climate change

While it was gratifying to hear a pledge from the utilities to allow customers to spread out the payments for their unexpectedly large bills up over several months, we also suggested a range of follow up items for the utilities to consider including:

identifying individuals to act as customer service contacts for our residents in distress

revisions to their auto pay process

considering delaying roll outs of any rate increases during this period

We at the Board will be reaching out to the New York State Public Service Commission, which regulates the utilities, with these and other suggestions in the coming weeks on these matters.

You can watch a video of the committee meeting at: https://bit.ly/3LA7vK2

en Español

LEGISLADORES CONFRENTAN A UTILIDADES SOBRE PRECIO DE ENERGÍA

La Junta busca respuestas y soluciones de Con Ed y NYSEG sobre el aumento de las facturas de calefacción

Con los crecientes costos de la energía golpeando a los contribuyentes este invierno, los Legisladores se reunieron con las empresas de servicios públicos locales esta semana para buscar respuestas y encontrar soluciones para los residentes y las empresas locales.

El martes, el Comité de Energía, Medio Ambiente y Clima (Committee on Energy, Environment and Climate) de la Junta de Legisladores interrogó a los representantes de Con Edison y New York State Electric and Gas (NYSEG) sobre la respuesta de su servicio al cliente ante el aumento de los precios del gas natural que ha dejado a muchos contribuyentes boquiabiertos ante facturas inesperadamente elevadas.

Las historias que escuchamos son desgarradoras: personas mayores con presupuestos fijos, familias jóvenes o familias de bajos ingresos para quienes cada centavo cuenta, golpeados con facturas enormes. Algunas de las peores historias involucran a clientes que utilizan el pago automático y que descubrieron que sus cuentas bancarias estaban sobregiradas.

Corresponde a las empresas de servicios públicos, que tienen monopolios legales para el suministro de energía, hacer más para informar mejor a los clientes sobre los aumentos inminentes y ayudar a los clientes que lo necesitan, como:

usar publicidad pagada y otros medios para advertir a los clientes

ampliar la inscripción de consumidores en programas de facturación nivelada

hacer más para protegerse contra la volatilidad de los precios de la energía en una era de cambio climático

Si bien fue gratificante escuchar el compromiso de las empresas de servicios públicos de permitir que los clientes distribuyan los pagos de sus facturas inesperadamente altas durante varios meses, también sugerimos una variedad de elementos de seguimiento para que las empresas de servicios públicos consideren, entre ellos:

identificar a las personas para que actúen como contactos de servicio al cliente para nuestros residentes que se encuentren afligidos

revisiones a su proceso de pago automático

considerando retrasar la implementación de cualquier aumento de tarifas durante este período

En la Junta nos pondremos en contacto con la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York (New York State Public Service Commission), que regula los servicios públicos, con estas y otras sugerencias en las próximas semanas sobre estos asuntos.

Puede ver un video de la reunión del comité en: https://bit.ly/3LA7vK2