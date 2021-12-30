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Home→WESTCHESTER’S NEWSMAN –“MARRONE” ON WHAT MATTERS TONIGHT TODAY AT 8 ON “PEOPLE TO BE HEARD” WHITE PLAINS TELEVISION ON www.wpcommunitymedia.org in HIGH DEFINITION, CRYSTAL CLEAR AUDIO, OPINIONATED, PRESCIENT, LOOKING INTO THE FUTURE TOMORROW, HELPING “NOW” ON CHOICE OF NY–THE FREE VOLUNTERS WHO ARE A CALL AWAY TO HELP THE HOMELESS, THE AFFLICTED, THE SICK, THE REHABILITATING, PERSONS STARTING A NEW LIFE WHEN THEY NEED A FRIEND NOW…AND MARRONE ON TOMORROW–WESTSCHESTER AFTER COVID, THE COUNTY ECONOMY, THE COUNTY EXECUTIVE’S FIRST TERM..HOW MR. LATIMER HANDLED COVID… THE ISSUES THE COUNTY FACES AHEAD. ON FIOS CH 45 COUNTYWIDE AND WHITE PLAINS OPTIMUM CH. 76
WESTCHESTER’S NEWSMAN –“MARRONE” ON WHAT MATTERS TONIGHT TODAY AT 8 ON “PEOPLE TO BE HEARD” WHITE PLAINS TELEVISION ON www.wpcommunitymedia.org in HIGH DEFINITION, CRYSTAL CLEAR AUDIO, OPINIONATED, PRESCIENT, LOOKING INTO THE FUTURE TOMORROW, HELPING “NOW” ON CHOICE OF NY–THE FREE VOLUNTERS WHO ARE A CALL AWAY TO HELP THE HOMELESS, THE AFFLICTED, THE SICK, THE REHABILITATING, PERSONS STARTING A NEW LIFE WHEN THEY NEED A FRIEND NOW…AND MARRONE ON TOMORROW–WESTSCHESTER AFTER COVID, THE COUNTY ECONOMY, THE COUNTY EXECUTIVE’S FIRST TERM..HOW MR. LATIMER HANDLED COVID… THE ISSUES THE COUNTY FACES AHEAD. ON FIOS CH 45 COUNTYWIDE AND WHITE PLAINS OPTIMUM CH. 76