VACCINATION PHONE SCAM PLOYS DEVELOPING

WPCNR SCAM ALERTS. From Chairman of the Board of the Westchester County Legislature, Benjamin Boykin. February 9, 2021:



COVID-19 Vaccine Scams



While many New Yorkers await a COVID-19 vaccine, scammers are acting quickly to get your personal information.



You should only get a vaccine from a trusted source such as your doctor.Don’t click on social media posts, texts or email links selling cures.Nobody will call you about the vaccine and ask for your Social Security number, Medicare number, bank account or credit card number.



Who will be first in line to receive the vaccine is yet to be decided, but remember:You cannot pay to put your name on a list to get the vaccine.You cannot pay to get early access to the vaccine.If you get a call, text, email or even someone knocking on your door claiming they can get you early access to the vaccine, STOP. That’s a scam.



Report It Your NYS Senior Medicare Patrol can help if you have questions, concerns or complaints about COVID-19 fraud and vaccine scams. Call 800-333-4374 for more information.Please forward this E-News to family and friends who may be interested in this information.



en EspañolEstafas de la vacuna COVID-19Mientras que muchos neoyorquinos esperan la vacuna COVID-19, los estafadores actúan rápidamente para obtener su información personal.Solo debe recibir una vacuna de una fuente confiable, como su médico.No haga clic en publicaciones de redes sociales, textos o enlaces de correo electrónico que vendan curas.Nadie lo llamará sobre la vacuna y le pedirá su número de Seguro Social, número de Medicare, número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito.Aún no se ha decidido quién será el primero en la fila para recibir la vacuna, pero recuerde:No puede pagar para poner su nombre en una lista para recibir la vacuna.No puede pagar para obtener acceso temprano a la vacuna.Si recibe una llamada, mensaje de texto, correo electrónico o incluso alguien que llama a su puerta y le dice que puede darle acceso temprano a la vacuna, DETÉNGASE. Eso es una estafa.ReportaloSu patrulla de Medicare para personas mayores del estado de Nueva York puede ayudarlo si tiene preguntas, inquietudes o quejas sobre el fraude COVID-19 y las estafas de vacunas. Llame al 800-333-4374 para obtener más información.Envíe estas E-News a familiares y amigos que puedan estar interesados ​​en esta información.