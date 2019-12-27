WHITE PLAINS WEEK THE DEC 27 PROGRAM on YOUTUBE NOW AT

WPW for 12/27 on youtube https://youtu.be/LMzqxO75Dmw
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THE DISCARDING OF PREMIUM PAYMENTS FOR RETIREES WHO RETIRED BEFORE JULY 1, 1995
THE COUNTY SALES TAX RECEIPTS ARE HEALTHY BUT LOWER THAN NEEDED…A LOT LOWER
WHITE PLAINS SALES TAX RECEIPTS REBOUND NICELY
SEIU 32 BJ BACKED BY TEAMSTER SUPPORT, HAMMERS OUT A CONTRACT–NO STRIKE, AND SEIU GETS WAGE, BENEFITS GOALS
NEWSIES REVIEWED
WHITE PLAINS FACES MAJOR SEWER REPAIRS COMING UP
COUNTY ALSO FACES MAJOR SEWER REPAIRS–MONEY COMING FROM THE STATE CLEAN AIR ACT FUND.
THRUWAY TOLLS DECEPTIVE