TONIGHT AT 8: BENJAMIN BOYKIN, NEW WESTCHESTER CHAIRMAN OF THE BOARD OF LEGISLATORS INTERVIEWED ON PEOPLE TO BE HEARD

JOHN BAILEY AND PETER KATZ
INTERVIEW
THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF WESTCHESTER COUNTY LEGISLATORS
ON
HIS DUTIES
HIS MANAGEMENT STYLE
LEGISLATION THE BOARD WILL TAKE UP FIRST
HOW THE IMMIGRANT PROTECTION ACT CAN WORK FOR THE COUNTY AND THE GOVERNMENT
THE PLAYLAND SITUATION–HOW THE BOARD WILL REVIEW IT.
THE AIRPORT DEAL WHAT THE BOARD’S OBJECTIVES ARE
WHY THE BUDGET IS BEING AUDITED BY THE COMPTROLLER
AND MORE
ON VERIZON FIOS CH. 45 COUNTYWIDE AT 8
AND IN WHITE PLAINS
ALTICE-CABLEVISION CHANNEL 76
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