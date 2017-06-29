TONIGHT ON PEOPLE TO BE HEARD: THE STATE OF THE WHITE PLAINS SCHOOLS WITH ACTING SUPERINTENDENT OF SCHOOLS DR. HOWARD SMITH–8 PM ON VERIZON FIOS COUNTYWIDE AND ALTICE CABLEVISION CH. 76 IN WHITE PLAINS

Posted on by

 

WP_20170623_15_45_25_Pro

TONIGHT ON PEOPLE TO BE HEARD

THE TRI-STATE AREA’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM

YOU’VE GOT 

DR. HOWARD SMITH

ACTING SUPERINTENDENT OF WHITE PLAINS SCHOOLS

THE EXIT INTERVIEW

ON 

THE STATE OF THE WHITE PLAINS SCHOOLS

TONIGHT AT 8 ON VERIZON FIOS CH. 45

AND ALTICE CABLEVISION CH. 76

JOHN BAILEY INTERVIEWS DR. SMITH ON

THE TEACHERS SETTLEMENT — THE ADVANTAGE TO THE DISTRICT

ASSESSMENT TESTS THIS SPRING– BETTER OR NOT?

ISSUES FACING THE NEW SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

DR. JOSEPH RICCA

THE TAX CAP FALLACY THAT PREVENTS BUDGET CUTTING

AND MORE

 

Comments are closed.