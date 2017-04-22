DAN WELSH OF WESTCHESTER POWER ON SETTING NEW CLEAN ENERGY RATE FOR CONSTELLATION CON EDISON SOLUTIONS CUSTOMERS SEE THIS TIMELY INTERVIEW ON THE INTERNET NOW.

WHITE PLAINS TV’S PEOPLE TO BE HEARD
FEATURING DAN WELSH OF WESTCHESTER POWER
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WORLDWIDE NOW
THE EARTH DAY EDITION OF
PEOPLE TO BE HEARD
YOU’VE GOT
DAN WELSH
PROGRAM DIRECTOR
WESTCHESTER POWER
interviewed by JOHN BAILEY
ON
SETTING THE NEXT CLEAN ENERGY RATE–HOW CONSUMERS CAN KEEP IT WHERE IT IS
STATUS OF BUILDING NEW SOLAR ENERGY INSTALLATIONS
NEW PROGRAMS FOR HOMEOWNERS TO INSTALL AND USE SOLAR ENERGY
COSTS AND CHANGES TO MAKE NORTHEAST POWER GRID CLEAN ENERGY COMPATIBLE