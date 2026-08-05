AUGIST 5— SMOKE, HEAVY RAINS ON WAY

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White Plains is under a heavy rain and flood advisory through Wednesday night.
Forecasts estimate more than 4 inches of rain, with 1-2+ inches falling per hour.
This torrential rain can overwhelm rivers and cause flash flooding.
Please use caution, particularly when outside or on the roads.
Do not attempt to drive through flooded roads. Find an alternate route. Floodwaters can hide dangers below the surface.
Call Public Safety to report issues.
Stay out of the water. Stay safe.
For more safety tips visit: https://www.dhses.ny.gov/flood
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White Plains se encuentra bajo un aviso de lluvias intensas e inundaciones vigente hasta la noche del miércoles.
Los pronósticos estiman una acumulación de más de 4 pulgadas de lluvia, con precipitaciones de 1 a más de 2 pulgadas por hora. Estas lluvias torrenciales pueden desbordar los ríos y provocar inundaciones repentinas.
Por favor, extreme las precauciones, especialmente si se encuentra al aire libre o conduciendo.
No intente conducir por carreteras inundadas; busque una ruta alternativa. El agua de la inundación puede ocultar peligros bajo la superficie.
Llame a los servicios de seguridad pública para reportar cualquier problema.
Manténgase alejado del agua y cuide su seguridad.
Para más consejos de seguridad, visite: https://www.dhses.ny.gov/flood