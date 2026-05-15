MAY 15–WHITE PLAINS WEEK NIGHT THE MAY 15 REPORT FIOS CH 45 OPTIMUM CH 76 7:30 PM EDT AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG TOMORROW SATURDAY 8:30 AM JOHN BAILEY AND THE NEWS

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PLAYLAND COMES BACK!
THE 2026 GRAND OPENING OCT.23
THE DRAGON (LOOKS INCREDIBLE AFTER HIS STAY AT THE DRAGON HEALTH SPA) IS REHEARSING AND THE SHAKE RATTLE AND ROLLING CARS OF SCREAMS SQUEALS AND OPEN MOUTH 45 DEGREE DESCENTS AND NERVE RACKING ASSENTS ARE ROARING GETTING READY FOR FOR KIDS OF ALL AGES
THE MUSCLE THRILL CARS ARE SO IN SHAPE EVEN THEY ARE ROLLING EMPTY REHEARSING THIS WEEK THEY ROARED DOWN THE TWISTS TURNS LEANS AND STOMACH FLIPPING HOLD ON TIGHT TO THAT RAIL OR YOUR BOY FRIEND DOWN THE TRACKS OF TERROR FUN THRILLS YOU NEVER FORGET!
YOUR LOCAL EPIDEMIOLOGIST DR. J PUTS THE HANTAVIRUS IN PERSPECTIVE
THE SCHOOL BOARD ELECTION AND BUDGET VOTE
MEET THE CANDIDATES UP CLOSE AND PERSONAL JOHN BAILEY REPORTS ON
LEAGUE OF WOMEN VOTERS “CANDIDATES CONVERSATION” WITH VALERIE DANIELE AND ROSEMARIE ELLER WHAT BOARD MEMBERS DO AND WHY IT IS THE MOST IMPORTANT JOB THEY’VE EVER DONE!
THE DISTRICT ATTORNEY REPORT ON CRIME IT IS WAY DOWN PROSECUTIONS 49% GUILTY VERDICTS
JOHN BAILEY ON MEMORIAL DAY THE SCHOOLS, THE SCHOOL BUDGET
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