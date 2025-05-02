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THE PAPER OF WRECKAGE EXPOSES PLAYLAND DELAY. OPENING IN AIR
CATHERINE PARKER ONLY LEGISLATOR WHO REVEALS THE DELAY
COUNTY EXECUTIVE JENKINS ACTS!
DECLARES EMERGENCY SITUATION TO OPEN PLAYLAND HIRES ZAMPERLA, INC. REPAIRS COST UNKNOWN AT THIS TIMETO PREPARE 11 COUNTY-OWNED RIDES AND MORE NOT-OWNED RIDES
COUNTY SALES TAX $$ DOWN–COUNTY CROSSES FINGERS
WHITE PLAINS SALES TAX REVS ON TRACK FOR $60 MILLION RECORD REVENUE
RPI’S PRESIDENT EXPLAINS THE NEW RPI ADVANCED TECH EDUCATION FACILITIES
COMING TO WESTCHESTER AND BRIDGET GIBBONS EXPLAINS HOW IT WILL ROLL OUT
APRIL GASPARRI EXPLAINS HOW “REAL I.D.”
WILL BE HANDLED AT WESTCHESTER AIRPORT BEGINNING WEDNESDAY
PLUS GOVERNOR HOCHUL ON THE STATE
OF NEW YORK AFTER THE FIRST 100 DAYS
WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
EVERY WEEK FOR 25 YEARS