TONIGHT 7:30 PM WHITE PLAINS WEEK THE JUNE 7 REPORT FIOS CH 45 COUNTYWIDE. WP OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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PACKED HOUSE!  $10 MILLION DOLLAR WHITE PLAINS  DOWNTOWN REVITALIZATION  SEEKS LOCAL BUSINESSES PROJECTS TO FACELIFT DOWNTOWN

THE WESTCHESTER LEAGUE OF WOMEN VOTERS DISTRICT ATTORNEY FORUM 

CONGESTION PRICING IS STOPPED BY GOV. HOCHUL HALT!

 

COVID NEW CASES AVERAGE 54 A DAY MONDAY THROUGH FRIDAY LAST 3 WEEKS. NEW VACCINE IN FALL

WHITE PLAINS LEAGUE OF WOMEN VOTERS AWARD SCHOLARSHIPS SEND LOCAL STUDENTS TO “STUDENTS IN ALBANY” EXPERIENCE

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