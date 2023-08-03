COMMISIONER OF PUBLIC SAFETY DAVID CHONG TONIGHT AT 8 ON FENTANYL ON FIOS CH. 45, OPTIMUM CH 76 & WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.COM

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GOVERNOR KATHY HOCHUL LAUNCHED A MASSIVE EFFORT TO TURN BACK
THE SPREAD OF FENTANYL AND THE GROWNTH OF OVERDOSE DEATHS FROM THE DRUG
WPCNR IS REBROADCASTING COMMISSIONER CHONG’S INTERVIEW LAST
SPRING WHEN HE WENT INTO DETAILS OF WHY FENTYNAL AND POSSIBLE
DRUGS ENCHANCED BY FENTYNAL ARE SO DANGEROUS FOR ANYONE WHO
USES THEM. IT IS MUST VIEWING. THE COMMISSIONER TELLS HOW THE DRUG
IS SPREADING IN WESTCHESTER. WHERE IT’S COMING FROM. WHO IS SELLING IT
AND WHAT HAPPENS TO YOU WHEN YOU TAKE IT. HE ALSO EXPLAINS HOW
NALAXONE THE TREATMENT FOR AN OVERDOSE IS ADMINISTERED.