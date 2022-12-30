TONIGHT AT 7:30-WHITE PLAINS WEEK 2022 NEW YEARS EVE REPORT OF DEC 30 CH 45 FIOS COUNTYWIDE AND WP OPTIMUM CH 76 IN WHITE PLAINS & ANYTIME AT WWW.WPCOMMUNITY.ORG

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30 STORIES IN 28 MINUTES THE LIGHTNING RUNDOWN WITH

JOHN BAILEY AND THE NEWS :

THE TOP 30 STORIES OF THE YEAR

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