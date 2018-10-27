COMMEMORATION OF THE BATTLE OF WHITE PLAINS 1776 AT JACOB PURDY HOUSE SUNDAY AT 11 AM

TOMORROW SUNDAY FROM 11:00 AM TO 3 PM
THE COMMEMORATION OF THE 1776 BATTLE OF WHITE PLAINS
APPEARANCE BY GEORGE WASHINGTON PLUS
RED COATS, YANKEE DOODLE DANDIES. REFRESHMENTS. AND MORE.
AT JACOB PURDY HOUSE. 60 PARK AVENUE
FLAG CEREMONY AT 1 PM
WATCH JOHN VORPERIAN’S TOUR WITH AUTHOR JENNY L. COTE
OF THE PURDY HOUSE
ON A RECENT “PEOPLE TO BE HEARD”
AT THIS LINK:
http://wpcommunitymedia.org/people-to-be-heard/10122018-637
JENNY L. COTE
TOURING THE JACOB PURDY HOUSE
FOR HER NEW BOOK ON THE BATTLE OF WHITE PLAINS
THE DECLARATION, THE MARQUIS & THE SPY
MS. COTE IS A SPEAKER ON CREATIVE WRITING WHO HAS LECTURED AT UNIVERSITIES AND SCHOOLS AROUND THE WORLD
SHE IS THE AUTHOR OF THE BEST SELLING AMAZING TALES OF MAX & LIZ AND THE EPIC ORDER OF THE SEVEN.
THE SETTING OF HER NEXT BOOK IS EVENTS LEADING TO THE BATTLE OF WHITE PLAINS. SHE CAME TO WHITE PLAINS TO RESEARCH THE PURDY HOUSE FOR ACCURACY AND FOR INSPIRATION
SHE IS INTERVIEWED ON HER UPCOMING BOOK ON THE BATTLE OF WHITE PLAINS BY
JOHN VORPERIAN
THE PRESIDENT OF THE WHITE PLAINS HISTORICAL SOCIETY SHOWS MS. COTE THE HISTORIC ROOMS OF THE HOUSE
MS. COTE EXPLAINS THE MYSTIQUE AND INSPIRATION WRITING IN HISTORIC HOUSES, HOW SEEING HISTORIC PLACES MAKES HER WRITING SING.
THE TOUR AND INTERVIEW MAY BE SEEN
AT THIS LINK
http://wpcommunitymedia.org/people-to-be-heard/10122018-637