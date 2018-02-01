Tonight at 8 on PEOPLE TO BE HEARD–THE FLU– On White Plains TV Countywide Ch. 45 Fios and in WP on Altice/Cablevision 76

FLU PRESS A (1)

Tonight at 8

ON PEOPLE TO BE HEARD

YOU’VE GOT

THE FLU

A PEOPLE TO BE HEARD SPECIAL

COMPLETE COVERAGE OF

COUNTY EXECUTIVE

GEORGE LATIMER

AND

COMMISSIONER OF HEALTH

SHERLITA AMLER

TUESDAY NEWS CONFERENCE

ON THE FLU

THE SITUATION IN WESTCHESTER COUNTY

THE BENEFITS OF GETTING FLU SHOT THAT STOPS YOU FROM GETTING THE FLU

SYMPTOMS: WHAT YOU SHOULD DO.

HOW TO HELP CHILDREN WITH THE FLU

WHERE YOU CAN GET A SHOT.

ON CHANNEL 45 FIOS COUNTYWIDE AT 8

ON CABLEVISION CHANNEL 76 WHITE PLAINS

AND

www.wpcommunitymedia.org

ANYTIME

Comments are closed.