Tonight at 8 on PEOPLE TO BE HEARD–THE FLU– On White Plains TV Countywide Ch. 45 Fios and in WP on Altice/Cablevision 76

Tonight at 8
ON PEOPLE TO BE HEARD
YOU’VE GOT
THE FLU
A PEOPLE TO BE HEARD SPECIAL
COMPLETE COVERAGE OF
COUNTY EXECUTIVE
GEORGE LATIMER
AND
COMMISSIONER OF HEALTH
SHERLITA AMLER
TUESDAY NEWS CONFERENCE
ON THE FLU
THE SITUATION IN WESTCHESTER COUNTY
THE BENEFITS OF GETTING FLU SHOT THAT STOPS YOU FROM GETTING THE FLU
SYMPTOMS: WHAT YOU SHOULD DO.
HOW TO HELP CHILDREN WITH THE FLU
WHERE YOU CAN GET A SHOT.
ON CHANNEL 45 FIOS COUNTYWIDE AT 8
ON CABLEVISION CHANNEL 76 WHITE PLAINS
AND
www.wpcommunitymedia.org
ANYTIME