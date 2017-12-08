COLD WINTER’S NIGHT–WARM UP WITH A VERY HOT WHITE PLAINS WEEK-THE DEC 8 PROGRAM–TONIGHT AT 7:30 CH. 45 FIOS AND CH. 76 ALTICE AND ON THE INTERNET

JOHN BAILEY JIM BENEROFE PETER KATZ

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THE LEADING EDGES OF TRUTH, JUSTICE AND THE OLD AMERICAN WAY

The WHITE PLAINS WEEK for 12-8 has been posted to the Internet  -
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ON

GEDNEY ASSOCIATION SUES THE CITY TO OVERTURN FASNY APPROVAL–IS THERE A CHANCE?

 FASNY HASSLE CONTINUES

150 SURROUND REPUBLICAN HEADQUARTERS IN WHITE PLAINS–WITH CREATIVE SIGNS PROTESTING THE TRUMP TAX REFORMS

DEMOCRATIC COUNTY LEGISLATORS PROPOSE INCREASING ASTORINO BUDGET 2% — PUSH FOR 50 NEW JOBS–

HOUSING UP TURN — WILL TRUMP PROPERTY TAX CAP KILL HOUSING?

PAUL FEINER TO THE RESCUE: PAY 2018 PROPERTY TAXES BY END OF YEAR AND CUT THE BURDEN

GOVERNOR CUOMO GIVES MORE TO A FORGOTTEN PUERTO RICO–A TOUCHING VIDEO

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