TONIGHT AT 7: McGOVERN & ABBOTT–THE FRONT YARD GARDENERS ON PEOPLE TO BE HEARD AT 7 ON FIOS 45 & ALTICE CABLEVISION CH. 76 AND ON THE INTERNET ON YOUTUBE RIGHT NOW

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PEOPLE TO BE HEARD

WITH THE FRONT YARD GARDEN MEN

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YOU’VE GOT

DAVID ABBOTT

SEAMUS McGOVERN 

OF WHITE PLAINS

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JOHN BAILEY INTERVIEWS

WHITE PLAINS’ FRONT YARD GARDEN PIONEERS

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DAVID ABBOTT

ON

HOW YOU CAN TURN YOUR LAWN INTO

A GARDEN THAT CAN SAVE YOU TIME AND MONEY

HELP THE ENVIRONMENT

FEED YOUR FAMILY 

BETTER TASTING, FRESHER VEGETABLES

LET THEM TELL YOU HOW

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