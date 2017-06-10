TONIGHT AT 7: McGOVERN & ABBOTT–THE FRONT YARD GARDENERS ON PEOPLE TO BE HEARD AT 7 ON FIOS 45 & ALTICE CABLEVISION CH. 76 AND ON THE INTERNET ON YOUTUBE RIGHT NOW

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PEOPLE TO BE HEARD
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DAVID ABBOTT
SEAMUS McGOVERN
OF WHITE PLAINS
JOHN BAILEY INTERVIEWS
WHITE PLAINS’ FRONT YARD GARDEN PIONEERS
DAVID ABBOTT
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HOW YOU CAN TURN YOUR LAWN INTO
A GARDEN THAT CAN SAVE YOU TIME AND MONEY
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