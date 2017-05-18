TONIGHT AT 8 WHITE PLAINS TV: D.D. DOLAN AND THE WHITE PLAINS OUTDOOR ARTS FESIVAL. EXCLUSIVE INTERVIEW ON WHITE PLAINS TV…FIOS CH 45 AND ALTICE CABLEVISION CH. 76

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TONIGHT, D.D. DOLAN, PRESIDENT OF THE WHITE PLAINS OUTDOOR ARTS FESTIVAL PREVIEWS THE 2017 OUTDOOR FESTIVAL JUNE 3-4 ON PEOPLE TO BE HEARD, with JIM BENEROFE (RIGHT) AND JOHN BAILEY. DAVID WEIR OF THE CLAY ARTS CENTER JOINS HER (ON LEFT) MS. DOLAN WILL TALK ABOUT THE WHITE PLAINS HIGH SCHOOL ARTS SCHOLARSHIPS GIVEN AWAY EVERY YEAR BY THE ARTS FESTIVAL,  AND THE NEED FOR FUNDING THEM EVERY YEAR. THAT’S TONIGHT ON FIOS CHANNEL 45 COUNTYWIDE AND ON ALTICE CABLEVISION CH. 76 AT 8 PM OR AT WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

 

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