TONIGHT ON PEOPLE TO BE HEARD ON WHITE PLAINS TV — THE STATE OF PERSONAL COMPUTING TODAY ON THE INTERNET

ON PEOPLE TO BE HEARD
WESTCHESTER COUNTY’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM
YOU’VE GOT
AARON WOODIN
WHITE PLAINS COMPUTER TROUBLESHOOTER FOR 15 YEARS
ON
THE STATE OF THE PERSONAL COMPUTER WORLD TODAY
YOUR PERSONAL COMPUTER SECURITY
CONTEMPORARY COMPUTER SCAMS TO BE AWARE
THE SIGNS YOUR COMPUTER IS ABOUT TO CRASH
WHEN YOU SHOULD CONSIDER BACKING UP, OR PURCHASING NEW
THE SMARTPHONE JUNGLE WHAT’S AHEAD?
WHAT ABOUT THOSE OPERATING SYSTEMS?
SHOULD YOU ACCEPT EVERY UPDATE?
INTERVIEWED BY JOHN BAILEY AND JIM BENEROFE
TONIGHT ON THE INTERNET, AND SATURDAY AT 7
ON ALTICE CABLEVISION CH. 76 AND
VERIZON FIOS CH. 45 COUNTYWIDE
AND
ON THE INTERNET RIGHT NOW ON
www.wpcommunitymedia.org
(GO TO WHITE PLAINS WEEK PEOPLE TO BE HEARD ON THE PROGRAM LIST)